Voetgangerstunnel aan station loopt onder water: treinen stoppen niet in Buizingen Wim De Smet

12 maart 2020

In het treinstation van Buizingen stoppen momenteel geen treinen. De voetgangerstunnel is er onder water gelopen en de perrons zijn niet toegankelijk. Het water is afkomstig van de Zenne, die net naast het station stroomt. De rivier is niet buiten haar oevers getreden, maar het water liep via een buis in de tunnel. Meer informatie ontbreekt voorlopig. Spoorwegbeheerder Infrabel zoekt een oplossing.