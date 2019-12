Voetbalsupporter onder invloed vlucht weg na ongeval met gewonden: Chauffeur riskeert nu celstraf Bart Kerckhoven

17 december 2019

14u12 4 Halle Procureur Kris Boelens vorderde in de politierechtbank een celstraf van drie maanden voor een bestuurder die onder invloed na de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Engeland op het WK in Rusland een ongeval veroorzaakte aan de Slingerweg in Halle.

De man keek die avond met vrienden naar de wedstrijd van de Belgen tegen Engeland op de grote schermen in het centrum van de stad. Nadien reed hij naar huis maar verloor hij ter hoogte van de Slingerweg de controle over het stuur en raakte een borduur. Eén wiel krakte af en een koppel op het voetpad moest opzij springen. Daarbij raakte één van hen gewond. De man reed nadien verder en dat werd hem dus erg kwalijk genomen door de procureur.

De politie kon de bestuurder uiteindelijk aantreffen bij een vriend en na een alcoholcontrole bleek de man 0,75 promille alcohol in het bloed te hebben. De advocaat van de chauffeur schetste een ander verhaal. “Dat wiel kraakte door een technisch probleem af,” legde de advocaat uit. “Een paar maanden geleden was met het andere wiel net hetzelfde gebeurd. Nadien is hij wat verderop gestopt. Hij keerde terug naar de plaats van het ongeluk en zag dat er enkel wat boompjes omver gereden waren. Nadien nam hij de verkeerde beslissing om te voet verder te stappen en in de stad nog een paar glazen te drinken om te bekomen. Maar hij was dus niet onder invloed op het moment van het ongeluk.” De rechter besloot uitspraak te doen in januari.