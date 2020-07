Vlasmarktdreef opnieuw open voor verkeer maar stad zou toegang tot Hallerbos liever helemaal afsluiten Bart Kerckhoven

10 juli 2020

14u55 0 Halle De Vlasmarktdreef is sinds enkele weken opnieuw open voor het verkeer. Tijdens de lockdown bleef de dreef in het Hallerbos afgesloten om een volkstoeloop te vermijden. Mark Demesmaeker (N-VA) vroeg het schepencollege op de voorbije gemeenteraad waarom de dreef opnieuw open werd gesteld.

De toegangsweg naar de Achtdreven, een populaire ontmoetingsplaats voor bezoekers van het Hallerbos, werd afgesloten bij de start van het hyacintenseizoen en pas eind juni ging de Vlasmarktdreef opnieuw open. “Het Hallerbos heeft door de coronamaatregelen kunnen genieten van relatieve rust. Het bos heeft daar zichtbaar deugd van gehad”, aldus Mark Demesmaeker. “Het is jammer dat er geen gebruik gemaakt is van de uitzonderlijke coronatijd om de nieuwe gewoonte te bestendigen en een nieuw inzicht te doen rijpen: dat auto’s aan de rand van het bos horen, niet er in, en dat het bos en wijzelf daar alleen maar voordeel uit halen.” Demesmaeker vroeg zich dan ook af waarom de dreef opnieuw openging.

Vijf jaar geleden werd beslist om het Hallerbos verkeersvrij te maken. Maar de Vlasmarktdreef bleef dus wel open waardoor het bos nooit echt autovrij geweest is.

Natuur en Bos

Schepen van Mobiliteit Bram Vandenbroecke (Groen) blijkt zelf voorstander te zijn van een afgesloten Vlasmarktdreef. “Het is een fantastisch voorstel maar eerst moeten enkele zaken opgelost worden”, zegt Vandenbroecke. “We moeten ten eerste in overleg gaan met Natuur en Bos dat het Hallerbos beheert. Dat is er op dit moment door tijdsgebrek nog niet van gekomen. We mogen ook de toegankelijkheid niet vergeten. Zo start er elke maand een toer voor mensen met een beperking vanaf de Achtdreven. Maar ook gezinnen die op stap zijn met een kinderkoets moeten nog toegang kunnen hebben. Ten slotte moet er ook voldoende parkeerplaats zijn in de nabijheid van het bosmuseum.”

Vandenbroecke haalt ook de plannen aan voor een nieuw ecoduct over de Brusselse Ring. Het Vlaams Gewest en de stad onderzoeken momenteel de haalbaarheid van dat project. “Als dat er komt over een viaduct dan zou het afsluiten van de Vlasmarkt heel logisch zijn”, aldus de schepen. “Maar we hoeven daar misschien niet op te wachten. Als de andere punten opgelost geraken kunnen we wel al stappen vooruit zetten om de Vlasmarktdreef voor het autoverkeer af te sluiten.