Vlaamse identiteitskaarten en kerstdrinks leveren 3.652 euro op voor Halse Brothers Of Solidarity Bart Kerckhoven

23 december 2019

2

De Halse vzw Brothers Of Solidarity kan rekenen op een cheque van 3.652 euro van het Vlaams Belang. De partij verkocht de voorbije weken Vlaamse identiteitskaarten en organiseerde enkele kerstdrinks. Brothers Of Solidarity maakt elke week eten voor daklozen en gaat die maaltijden uitdelen in Brussel. Er worden ook voedselpakketten samengesteld. “We kozen voor deze vzw omdat ze het levende bewijs zijn dat armoede niet alleen een probleem is van de derde wereld, maar ook bij ons een groeiende dagdagelijkse realiteit is”, aldus Vlaams parlementslid Klaas Slootmans uit Beersel. “1 op 7 mensen kan de eindjes niet meer aan mekaar knopen, een groeiend aantal mensen moet zelfs lenen voor een kerstcadeau en het aantal daklozen is op 15 jaar tijd met 200 procent toegenomen. Vandaar onze evidente steun aan deze pracht van een organisatie.”