Vlaams pilootproject in Halle: Tieners mogen jaartje langer naar speelplein Joepie Bart Kerckhoven

11 juni 2019

Halle De tieners in Halle ravotten deze zomer tot dertien jaar op het speelplein Joepie. De tienerwerking SWAP en het speelplein organiseren voortaan ook samen activiteiten. Dat is het gevolg van een Vlaams pilootproject dat jeugdorganisaties lanceren.

Tieners moeten vaak overtuigd worden om het vakantieaanbod uit te testen en zijn een moeilijk bereikbare doelgroep. Daarom lanceert Formaat, de Federatie van jeugdhuizen in Vlaanderen, Kind en Samenleving en de Vlaamse dienst Speelpleinwerking een pilootproject dat in drie Vlaamse gemeenten uitgetest wordt. Halle is één van die drie. Vorig jaar polste Kind en Samenleving al bij de tieners in Halle wat ze van het aanbod vonden. “Daaruit bleek dat ze over het algemeen tevreden zijn over het vrijetijdsaanbod in stad”, aldus het stadsbestuur. “Ook de speelpleinwerking en de tienerwerking SWAP zijn over het algemeen vrij goed bekend. Toch willen we niet op de lauweren rusten maar nieuwe initiatieven opstarten om de bestaande werkingen te verbeteren en te promoten.” Daarom wordt nu de maximumleeftijd voor het speelplein Joepie opgetrokken van 12 naar 13 jaar. “Uit de rondvraag blijkt immers dat tieners ook na hun lagere school best naar het speelplein willen komen”, klinkt het. “Andere tieners kiezen dan weer voor de SWAP-werking waar iedereen vanaf tien jaar welkom is voor bepaalde activiteiten. Door beiden nu aan te bieden, kunnen tieners kiezen voor het aanbod waar ze zich het best bij voelen.”

De speelplein- en de tienerwerking zal ook een aantal gemeenschappelijke activiteiten organiseren. Zo kunnen de tieners van Joepie al even proeven van SWAP en verwacht het stadsbestuur dat er een vlottere doorstroming van de ene naar de andere werking mogelijk wordt. Het gaat om een pilootproject dat nadien geëvalueerd zal worden.