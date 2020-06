Vlaams-Brabantse Fotokringen organiseren digitale tentoonstelling: “Van de nood een deugd gemaakt” Bart Kerckhoven

15 juni 2020

De organisatie van Vlaams-Brabantse Fotokringen (VBF) organiseert een digitaal fotosalon aangezien het in coronatijden onmogelijk was om het traditioneel fotosalon te organiseren. De VBF gaan de virtuele toer op en presenteren ‘Van de Nood een Deugd’, een digitaal salon. Alle 28 aangesloten fotoclubs nemen deel. “Dit betekent dat ondanks deze moeilijke periode de fotografie een aangename belevenis is”, aldus Dries Geyskens van de VBF. “Dit succes is vooral te danken aan alle actieve fotografen die zich continu inzetten om de fotografie en het sociale leven in onze clubs boeiend te houden.” ‘Van de Nood een Deugd’ is te bekijken op de website van www.vbfweb.be.