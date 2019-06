Vlaams-Brabant grootste stijger bij dodelijke verkeersongevallen Bij letselongevallen is provincie tweede grootste stijger Tom Vierendeels

07 juni 2019

14u50 0 Halle De vrachtwagen blijkt in onze provincie het veiligste vervoersmiddel te zijn. Tijdens het eerste trimester is een daling van 31,9 procent bij ongevallen met gewonden waarbij een truck betrokken was in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Net als vorig jaar viel er tijdens het eerste trimester een dode te betreuren. Voetgangers en fietsers blijven ook duidelijk kwetsbaar in het verkeer, net als motorfietsers. Vlaams-Brabant levert helaas het grootste aantal verkeersdoden tijdens het afgelopen trimester.

VIAS, de opvolger van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV), heeft de verkeersbarometer voor het eerste trimester van 2019 gepubliceerd. Daarin worden cijfers vrijgegeven over het aantal ongevallen met gewonden en het aantal verkeersdoden. Daaruit blijkt dat er tijdens de eerste drie maanden van dit jaar 13 verkeersdoden te betreuren vielen. Dat is een stijging van acht doden in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In het hele Vlaamse gewest vielen er 59 doden, eentje meer dan vorig jaar. Vlaams-Brabant is de grootste stijger. Antwerpen volgt op de tweede plaats met een stijging van twee doden. In Limburg is het aantal doden zelfs gedaald met zes.

Ook het aantal letselongevallen stijgt in onze provincie met 6,3 procent. In het eerste trimester werden 694 ongevallen genoteerd waarbij minstens een gewonde viel. In heel Vlaanderen raakten 6.480 mensen gewond bij 5.206 ongevallen. Vlaams-Brabant is hier de tweede grootste stijger in Vlaanderen.

Vrachtwagens het veiligst

In onze provincie lijkt de vrachtwagen ook het veiligste vervoersmiddel te zijn. Bij 32 ongevallen waarbij minstens een gewonde viel was een truck betrokken. Een daling van 31,9 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het aantal doden bleef helaas wel op 1 staan. Grootste stijging bij het aantal ongevallen met gewonden is bij de motards te zoeken: 47,5 procent, goed voor 59 ongevallen dit jaar. Goed nieuws: net als vorig jaar viel er geen dode te betreuren. Voetgangers en fietsers blijven ook kwetsbaar. Bij 94 ongevallen met gewonden was een voetganger betrokken -een stijging van 14,6 procent- en bij 170 een fietser -een stijging van 10,4 procent-. Twee voetgangers kwamen om het leven, tegenover 0 vorig jaar, en het aantal verongelukte fietsers is net als vorig jaar 1. Het aantal letselongevallen bij bromfietsers en lichte vrachtwagens stijgen respectievelijk met 4,7 en 10,7 procent. Het aantal doden van 0 naar 2 en van 1 naar 3. Maar het grootste aandeel blijft voor de inzittenden van personenwagens. Dit jaar gaat het om 542 letselongevallen met personenwagens, een daling van 1,1 procent. Het aantal doden ging van 3 naar 5.

Zwakke weggebruikers meest kwetsbaar in Vlaanderen

Globaal gezien in Vlaanderen vormen de inzittenden van personenwagens de grootste groep aan gewonden bij ongevallen met 4.086. Fietsers volgens met een totaal van 1.710 letselongevallen op de derde plaats vinden we de voetgangers met 568. Nadien volgen in aflopende volgorde lichte vrachtwagens, bromfietsers, truckers en motorfietsen. Grootste stijging is te vinden bij de motards met 18,3 procent. Letselongevallen met vrachtwagens is de enige daler: een daling van 12,3 procent.

Het grootste aantal doden in Vlaanderen is terug te vinden bij personenwagens (26), gevolgd door voetgangers (13) en vrachtwagens (10). Het aantal doden bij fietsers daalt het meest met 12 slachtoffers. Bij voetgangers stijgt dit het meest met zeven slachtoffers.