Vlaams Belang-fracties vragen om vlaggen halfstok te hangen als eerbetoon aan coronaslachtoffers Bart Kerckhoven

20 april 2020

De Vlaams Belang-fracties in Halle en Sint-Pieters-Leeuw vragen beide besturen om de vlaggen er halfstok te hangen. In Halle richtte gemeenteraadslid Andre Gorgon de vraag aan de burgemeester terwijl in Sint-Pieters-Leeuw collega Eddy Longeval hetzelfde deed. “We zouden dit doen ter nagedachtenis van de vele doden die zijn geveld door het coronavirus en in steun van hun nabestaanden die al dan niet afscheid konden nemen”, klinkt het. “We vragen aan het gemeentebestuur om aan alle gemeentelijke gebouwen alle vlaggen halfstok te hangen tot na de lockdownmaatregelen van de overheid. Dat zal ook bijdragen bij de bewustmaking van de ernst van de situatie en zal een hart onder de riem steken bij iedereen die helpt om het land draaiende te houden. Bovendien zal het als een eerbetoon gezien worden door en voor iedereen die een familielid, buur of vriend verloren heeft aan het Covid-19-virus.” Zowel in Halle als in Sint-Pieters-Leeuw is men voorlopig wel niet van plan om in te gaan op die vraag.

