VJ Mobility voortaan gevestigd op één adres: Jimmy ontvangt klanten in toonzaal en atelier in Essenbeek Bart Kerckhoven

28 januari 2020

Jimmy Verstraete heeft de toonzaal en atelier van VJ Mobility samengebracht in Essenbeek. Tot voor kort had hij ook een vestiging in Vlezenbeek. “Maar het is praktischer voor mij om hier de klanten te ontvangen”, legt Jimmy uit. “Omdat het huurcontract op de Postweg in Vlezenbeek eindigde besliste ik om alles te verhuizen naar Halle. Het concept blijft hetzelfde: ik help mensen die minder mobiel zijn aan de juiste hulpmiddelen en dat aan een goede prijs. Op termijn droom ik er wel van om naar een groter atelier te verhuizen omdat het stilaan erg krap wordt hier maar voorlopig red ik me wel. Vanuit revalidatieziekenhuis Inkendaal in Vlezenbeek worden mensen voortaan ook naar mij door verwezen zodat de toonzaal in Vlezenbeek niet meer noodzakelijk is.” Intussen is Jimmy ook nog steeds actief in de racesport. Klanten kunnen bij VJ Mobility op de Nijvelsesteenweg enkel terecht op afspraak.