Visrestaurant De Kaai verhuist naar stationsbuurt: Uitbaters Christian (37) en Els (37) openen gastenverblijf boven hun zaak Bart Kerckhoven

11 oktober 2019

14u53 0 Halle Het visrestaurant De Kaai is verhuisd naar de stationsbuurt. Chef-kok Christian Devreker (37) en zijn vrouw Els Aelvoet (37) serveren er voortaan niet alleen visgerechten, ze openen meteen ook een gastenverblijf. Het gebouw waar tot voor kort een krantenwinkel in gevestigd was onderging een hele metamorfose.

Christian en Els draaiden maandag nog een laatste service op het vertrouwde adres langs de Suikerkaai maar vanaf nu vind je De Kaai niet meer op een kaai maar wel op de Vandenpeereboomstraat. “We huurden het gebouw op de Suikerkaai”, vertelt chef-kok Christian. “Op de hoek van de Vandenpeereboomstraat en de Nijverheidstraat hadden we mogelijk om te kopen en het gebouw volledig naar onze smaak in te richten.”

Het resultaat mag er zijn. De aandacht van wie De Kaai binnenstapt wordt nu getrokken door een toog, afgewerkt met schubben. “De Kaai blijft een visrestaurant en dat mag het interieur ook wel uitstralen”, zegt Els. “Daarom hebben we aan de andere kant van de zaal kunst van Jan Vankeerberghen op de muur en het plafond gezet. De inspiratie vond hij ook al in onze gerechten en we zijn blij met het resultaat.”

Christian keek er deze week ook al naar uit om aan de slag te gaan in de nieuwe keuken. “Het wordt een open keuken waar de mensen kunnen binnen kijken”, zegt Christian. “In het restaurant heb je ook twee delen. Waar de open keuken is werd alles wat industriëler aangekleed. Maar we hebben ook gezellige ronde tafels aan de andere kant. Iedereen kan dus een plekje reserveren waar hij het liefste zit.”

Oorspronkelijk was het de bedoeling om boven het restaurant een appartement in te richten maar die plannen werden gewijzigd. In de plaats zijn nu gastenkamers ingericht. “We hebben vier kamers die telkens ingericht zijn volgens de inspiratie van een land. Zo kan je de Engelse, Griekse, Vietnamese en Marokkaanse sfeer terugvinden”, aldus Els. “We mikken tijdens de week op mensen uit de bedrijfswereld die logies zoeken in de buurt van de bedrijven. Tijdens de weekends hopen we natuurlijk toeristen te verwelkomen. In Halle en de omgeving zijn wel wat trekpleisters die volk lokken. Voor mij is het gastenverblijf ook wel een droom die uitkomt. Wie hier logeert kan elke dag rekenen op ontbijt en zal natuurlijk ook kunnen reserveren in het restaurant.”