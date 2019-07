Virus slaat toe op turnkamp: Zes kinderen en twee trainers worden ziek Bart Kerckhoven

05 juli 2019

17u21 0 Halle Enkele kinderen en trainers van turnclub Start 65 zijn deze week ziek geworden tijdens het turnkamp in het centrum van de vereniging in Buizingen. Meer dan waarschijnlijk brak het norovirus uit.

“Dinsdagavond merkten we dat een zestal kinderen ziek werden”, vertelt voorzitter Pol Middag van Start 65. “Ze moesten braken. We hebben er meteen een dokter bijgehaald en de ouders gewaarschuwd. Na een paar dagen konden sommigen wel al opnieuw aansluiten bij de groep. Onder andere het Federaal Voedselagentschap nam stalen van het voedsel. Donderdag werden ook nog eens twee trainers ziek. Het lijkt dan ook niet te gaan om een voedselvergiftiging maar wel een virus dat zich verspreid heeft. We hebben het kamp gewoon verder kunnen zetten.” Wellicht gaat het om een uitbraak van het norovirus. Bij het Federaal Agentschap Zorg en Gezondheid zeggen ze dat de oorzaak nog moet bepaald worden maar dat de kans heel groot is dat een virus de boosdoener is “Tijdens vakantiekampen worden organisatoren wel eens vaker geconfronteerd met de uitbraak van zo’n virus. De kinderen zijn dan een paar dagen ziek maar herstellen wel volledig”, aldus woordvoerder Joris Moonens. In totaal namen 56 kinderen deel aan het kamp dat vrijdag afliep.