Villa Sainte Anne wordt niet gesloopt: Schepencollege weigert bouw- en sloopvergunning Bart Kerckhoven

29 november 2019

12u44 9 Halle De villa Sainte Anne op de Villalaan in Halle zal dan toch niet afgebroken worden om plaats te maken voor appartementen. Het schepencollege weigert de vergunning aan de ontwikkelaar af te leveren omwille van de erfgoedwaarde.

“Het schepencollege weigerde de omgevingsvergunning op basis van de bijzondere erfgoedwaarde van het pand”, laat schepen van Ruimtelijke Ordening Marijke Ceunen (Groen) weten. Volgens de stad is de villa is van cultuurhistorisch belang voor de Halse gemeenschap. “Enkel al de toegangspoort langs de Villalaan zorgt voor een uniek stadszicht, dat beschermd moet worden”, klinkt het. De omwonenden verzetten zich tegen de sloop- en bouwaanvraag en organiseerden ook een petitie. De Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Halle liet ook al weten dat het een zonde zou zijn mocht de villa verdwijnen omdat ze volgens de organisatie heel wat erfgoedwaarde heeft. Het gebouw is op dit moment wel niet beschermd als monument en het is ook niet opgenomen op een lijst van erfgoed.