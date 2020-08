Villa Sainte Anna wordt verkocht nadat stad en provincie een sloop- en bouwvergunning weigerden Tom Vierendeels

02 augustus 2020

19u19 0 Halle Villa Sainte Anna, de art-deco-villa in de Halse wijk Sint-Rochus, wordt verkocht. Een jaar na de start van het protest tegen de afbraakplannen lijkt de ontwikkelaar dus af te zien van zijn oorspronkelijke plannen.

Volgens de regionale nieuwszender Ring TV staat de villa op de hoek van de Villalaan en de Welkomstlaan te koop. Buurtbewoners zouden tevreden zijn en gezien de verkoopplannen er vanuit gaan de ontwikkelaar afziet van de sloop- en bouwwerken. Halfweg juli vorig jaar ontstond er commotie toen bekend raakte dat een ontwikkelaar het gebouw wilde afbreken om er een blok met 22 appartementen te bouwen. Daarnaast zou er een ondergrondse parking met 27 autostaanplaatsen, begingen en fietsenstalling voor 44 fietsen komen. Bovengronds werd ook parking voorzien voor zes auto’s.

Enkele weken later ging een petitie van start, georganiseerd door bewoners van de Villalaan die zich verenigden onder de naam ‘Comité V’. Met ‘SAVE the VILLAlaan’ voerden ze actie en probeerden ze zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen. De buren werden bovendien gesteund door oppositiepartijen N-VA en Halle 2019. Ook de Koninklijke Geschieden- en Oudheidkundige Kring van Halle diende een bezwaarschrift in.

Het schepencollege besliste uiteindelijk in november een bouw- en sloopvergunning te weigeren omwille van de erfgoedwaarde. In mei van dit jaar weigerde ook de provincie de vergunning nadat de ontwikkelaar in beroep was gegaan tegen de beslissing van het stadsbestuur. Volgens de provincies is de villa beeldbepalend voor de buurt en heeft ze een grote erfgoedwaarde. En nu drie maanden later raakt dus bekend dat de ontwikkelaar de villa weer van de hand doet. Wat de toekomst brengt voor Villa Sainte Anna valt dus nog af te wachten.