Vijver aan bibliotheek wordt dan toch gerenoveerd: vissen en schildpadden verhuizen tijdens werken naar Van Koekenbeek Bart Kerckhoven

02 juli 2019

10u00 0 Halle De vijver aan de bibliotheek van Halle wordt dan toch nog opgeknapt. De renovatie bleek eerst te duur maar nu zullen vooral de eigen arbeiders aan de slag gaan om de vijver in al zijn glorie te herstellen.

De vijver aan de bibliotheek is in heel slechte staat. De fontein is defect, de bedieningskast van de fontein moet vernieuwd worden en ook de watertoevoerleiding moet aangepast worden. “In februari werd in het kader van een tijdelijke herstelling een dossier aan het college van burgemeester en schepenen voorgelegd”, klinkt het bij het stadsbestuur. “Maar uit de raming bleek dat de kosten voor zo’n renovatie tot zo’n 111.320 euro zouden oplopen. Een investering die volgens het schepencollege niet verantwoord was voor een tijdelijke herstelling. En dus werd er beslist om de vijver op te vullen en in te zaaien met gras, in afwachting van een definitieve herstelling. Maar nadien ontving het college nog enkele andere prijsoffertes die de hoge kostprijs in vraag stelden. Daarop besliste het schepencollege om het dossier opnieuw te laten onderzoeken. Daaruit blijkt nu dat het toch mogelijk is om de vijver op een budgetvriendelijke manier tijdelijk te herstellen. Dit zal grotendeels in eigen beheer gebeuren.”

Het stadsbestuur laat weten dat de vissen en de schildpadden die in en rond de vijver wonen tijdens de werken verhuizen naar de vijver aan de serviceflats Van Koekenbeek. Enkele maanden gelden werd door het college nog geopperd om een half overdekte fietsenstalling in te richten op de plaats waar de vijver staat maar dat plan wordt dus afgevoerd. De oppositie had heel wat kritiek op die plannen.

Meer over Halle

Van Koekenbeek