Vijfenvijftigplussers Verbroedering Beersel-Drogenbos beginnen aan hun tiende wandelvoetbalseizoen Bart Kerckhoven

04 september 2019

13u42 0

Op maandag 16 september om 14u30 hervatten de wandelvoetballers van Verbroedering Beersel-Drogenbos de trainingen. Die vinden plaats op het Sportcentrum Vogelenzang in Lot. De regels van het wandelvoetbal zijn eenvoudig: het is verboden om te lopen, hoge ballen te spelen of slidings te maken. Verbroedering Beersel-Drogenbos was de tweede club in Vlaanderen die een wandelvoetbalploeg opstartte. De leden van de club uit Beersel zien elkaar vaak buiten het wandelvoetbal om zodat het wandelvoetbal intussen ook een erg sociale activiteit geworden is. Mannen en vrouwen blijven nog altijd welkom om mee te spelen. Iedereen kan een kijkje nemen op maandagnamiddag vanaf 14.30 uur in Sportcentrum Vogelenzang aan de Dworpsestraat 149. Meer info op 0472/617458.