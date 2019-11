Vijf tips voor het weekend: Mountainbiken in de Zennevallei maar ook zwemmen voor het goede doel en de verjaardag vieren van Kapitein Winokio Bart Kerckhoven

07 november 2019

13u15 0 Halle Er staat een verlengd weekend voor de deur. Hoera! Onze redactie helpt je graag verder met vijf tips voor een leuke uitstap. Want thuisblijven, dat kan je in de week ook, toch?

Dworpse Bikers Classic in Huizingen

De Dworpse Bikers organiseren zondag de twaalfde Dworpse Bikers Classic. De tocht staat bekend als één van de best georganiseerde toertochten voor mountainbikers in Vlaanderen. Er zijn afstanden van 30, 40 en 55 kilometer. Inschrijven kan van 8 uur tot 10.30 uur en kinderen kunnen gratis deelnemen aan een begeleide kidstocht van 15 kilometer. Daarvoor kan tot 9.30 uur worden ingeschreven. De start van die kidstocht wordt gegeven om 10 uur. De Dworspe Bikers voorzien onderweg bevoorradingen, een pechverhelpingsdienst, EHBO-posten, een gratis bewaakte fietsenparking, een uitgebreide bike wash, warme douches en een verwarmde tent met een gezellige après. Elke deelnemer krijgt bovendien nog een gratis toegangsticket voor het seizoen 2020.

Novemberfest in Steenokkerzeel

De Sint-Rumoldusharmonie uit Steenokkerzeel zocht en vond inspiratie voor het jaarlijks themaconcert in Duitstalig Europa. Onder leiding van de nieuwe dirigent Anthony Devriendt, die ook aan de slag is bij het Nationaal Orkest van België trakteren de muzikanten het publiek op muziek van de bovenste plank. “Het perfecte huwelijk tussen Wolfgang Amadeus Mozart en Falco, tussen Beethoven en punk, tussen volksmuziek in sjieke cultuurhuizen en in gezellige Bierstübes”, klinkt het bij de harmonie. Ilse La Monaca, actrice in De Buurtpolitie maar ook musicalzangeres zal met haar musicalklas van de Muziekacademie van Grimbergen ook optreden. De concerten vinden plaats op zondag en maandag om 19.30 uur in gemeenschapscentrum De Corren. Kaarten kosten 8 euro in voorverkoop en 10 euro aan de kassa.

Kapitein Winokio in Grimbergen

Kapitein Winokio viert zondag 15 jaar handjes draaien, koekebakkevlaaien, windjes laten en vooral 15 jaar liedjes zingen. De kapitein en zijn crew nodigt alle kampioenen en mama’s en papa’s uit om mee te zingen in de schouwburg van cultureel centrum Strombeek in Strombeek-Bever. Op het programma staan zijn beste liedjes afgewisseld met de leukste verhaaltjes. Wie Kapitein Winokio kent, weet dat hij zich aan een namiddag mag verwachten waarbij zowel jong als oud zich kan amuseren. De kapitein maakt van elk kinderliedje namelijk een versie die plots over generaties heen kan meegezongen worden. Kapitein Winokio houdt halt in Grimbergen op zondag om 15 uur.

Het Blotevoetenpad in Meise

Dit weekend is het de laatste kans om het eerste blotevoetenpad in Vlaams-Brabant te ontdekken in de Plantentuin in Meise. Het pad staat garant voor ruim één kilometer wandelpret. Het is aangelegd met natuurlijke materialen en het resultaat van een samenwerking tussen Plantentuin Meise, Wonderweekend en Brantano. Onderweg worden deelnemers uitgedaagd om de materialen te raden waar ze over lopen. De tocht wordt voor iedereen nog spannender door over en rond bomen te klimmen of door een vijver te waden... Het pad loopt ook door het Speelbos waar kinderen naar hartelust kunnen ravotten.

Zwemmathon Dilbeek

Baantjes trekken in een zwembad voor het goede doel kan dit weekend voor de derde keer in Dilkom in Dilbeek. De Zwemmathon in het kader van De Warmste Week is een sportieve en leuke familieactiviteit met heel wat animatie en leuke gerechtjes. Dit keer wordt er gezwommen voor het Steunpunt Kinderepilepsie en is de Zwemmathon ook een wereldreis, want er worden hapjes en drankjes uit de hele wereld geserveerd in de vernieuwde cafetaria Pippezijp. Het uitgangspunt is dan ook dat ze in Dilkom de wereld rond willen zwemmen. Er kan zaterdag gezwommen worden van 8 uur tot 20 uur. Deelnemen kost 3 euro.