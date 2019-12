Vijf gewonden nadat roodrijder botst op kruispunt Prinsenbos: Chauffeur krijgt boete en maand rijverbod Bart Kerckhoven

11 december 2019

14u32 4 Halle Een bestuurder die op het kruispunt van de Prinsenbos en de Bergensesteenweg in Lembeek een ongeval veroorzaakte stond woensdagochtend voor de politierechter in Halle. Er vielen bij het ongeluk vijf gewonden waar onder twee kinderen.

M. reed op 25 augustus met zijn Peugeot 305 door het rode licht op het kruispunt en reed een Audi Q5 aan in de flank. Zijn echtgenote die naast hem zat raakte gewond. Maar ook het koppel in de andere wagen, hun zoontje van 9 jaar en een vriendje raakten gewond. Volgens de advocate van de man maakte de bestuurder van de Audi een verkeerd manoeuvre en was dat de oorzaak van het ongeval maar dat wuifde de politierechter weg. “Dit was niet gebeurd mocht uw cliënt niet door het rode licht gereden zijn”, aldus politierechter Johan Van Laethem. De man kreeg een boete van 400 euro en een maand rijverbod.