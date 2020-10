Vier personen opgepakt die 25 laptops stalen bij Heilig-Hart&College Halle Tom Vierendeels

07 oktober 2020

18u13 0 Halle De politie heeft vier personen gearresteerd die verdacht worden van betrokkenheid bij de inbraak in het Heilig-Hart&College Halle (HHC). Daar werd een groot aantal laptops gestolen. Een deel werd teruggevonden bij de daders. De politie gaat op zoek naar de rest van de gestolen laptops, die vermoedelijk al verkocht werden.

Het schooljaar was nog maar net van start gegaan, maar op 8 september werd het HHC geconfronteerd met een inbraak. In totaal werden er 25 laptops gestolen door de daders. Er volgde een onderzoek door de lokale recherche van de zone Zennevallei met een positieve doorbraak. De agenten hadden de daders in het vizier en gingen over tot een huiszoeking. Daarbij werd een deel van de laptops aangetroffen, net als cash dat afkomstig is van van de verkoop van de overige laptops. Twee meerderjarigen en twee minderjarigen werden gearresteerd. Het onderzoek naar de al verkochte laptops loopt.