Vier mannen gebruiken telkens zelfde grijze Mitsubishi om inbraken te plegen, maar hangen er elke keer nieuwe - gestolen - nummerplaat aan WHW

08 januari 2020

17u09 6 Halle Drie Oost-Europeanen zijn veroordeeld tot celstraffen van 3 jaar en 3 maanden voor verschillende inbraken. Een vierde kreeg 40 maanden. Ze hanteerden steeds dezelfde werkwijze. Ze gingen aan de haal met een nummerplaat van een geparkeerde wagen, bevestigden die op hun auto en trachtten zo ‘incognito’ in te breken.

Op 3 mei konden de vier opgepakt worden. Dit ging echter niet zonder slag of stoot. Omstreeks 21.15 uur hadden ze een inbraak gepleegd in de Dilbeekse Viktor Van Malderlaan. De inwoners waren op vakantie en hiervan hadden ze gebruik gemaakt om de woning binnen te dringen, op zoek naar geld en juwelen. De alarminstallatie trad echter in werking en de verantwoordelijke van de alarmcentrale kreeg een melding. Vervolgens kon hij live de inbrekers aan het werk zien. Het buurtinformatienetwerk werd opgestart en ook de ANPR-camera’s werden geraadpleegd. De vluchtende verdachten werden door ploegen van de politiezones Dilbeek en Zennevallei opgemerkt op de Brusselse ring richting Waterloo, maar ter hoogte van Eigenbrakel liep het rond 22.30 uur verkeerd en crashte de vluchtwagen. De brandweerzone Waals-Brabant diende ter plaatse te komen om de bestuurder uit het wrak te bevrijden.

Defect achterlicht

De vier werden opgepakt en aangehouden. Uit onderzoek bleek dat ze niet aan hun proefstuk toe waren. In april hadden ze ingebroken in Asse, Zulte, Halle en nog eens in Dilbeek. Telkens opnieuw werd hun grijze Mitsubishi met defect achterlicht door getuigen opgemerkt, maar omdat ze altijd een andere - gestolen - nummerplaat op de auto hadden gezet was het moeilijk hen te identificeren. Op 13 april werden ze trouwens betrapt door een bewoner. De gealarmeerde politie kon hen toen net niet vatten want na een wilde achtervolging konden ze toen nog vluchten.

Onwettig in het land

De rechter oordeelde dat de inbraken van 13 en 19 april niet met zekerheid aan hen konden toegeschreven worden. “Het is niet omdat de grijze Mitsubishi daar werd gezien dat zij automatisch en zonder enig ander bewijs die diefstallen pleegden”, klonk het in het vonnis. Hoofdbeklaagde Christian V. bleek al eerder veroordeeld te zijn voor diefstallen en inbraken in ons land, Duitsland, Italië en Kroatië. Hij kreeg 40 maanden cel. De drie anderen kregen 3 jaar cel voor de inbraken. Ze kregen ook 3 maanden cel omdat ze onwettig in ons land verbleven.