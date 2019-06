VIDEO. Winkeliers kunnen water niet buiten houden in Halle Bart Kerckhoven

05 juni 2019

23u40 8 Halle Ook Halle kreeg woensdagavond heel wat water te slikken toen de donderwolken over de regio trokken.

De hevige onweersbuien zetten in de Basiliekstraat enkele winkels blank, maar ook op de Maandagmarkt werden handelszaken getroffen. Het gaat onder meer om de vestigingen van Hema, Grand Optical en Scotch & Soda. Verschillende handelaars hadden wel hun voorzorgen genomen en legden zandzakjes voor de deur. Zij bleven gespaard van water en modder. De getroffen winkels zouden donderdagochtend wel gewoon open kunnen. Omdat het marktdag is in Halle is dat één van de drukste weekdagen voor de winkeliers.

Burgemeester Marc Snoeck (sp.a) kwam ter plaatse om de schade op te meten. “Ik verneem dat het water pas begon te stijgen na het onweer", vertelt hij. “Het water van hogergelegen delen is naar hier gestroomd en de druk was zo groot dat een massief deksel gewoon omhoog geduwd werd. In het verleden zijn hier werken gebeurd om het risico op wateroverlast te beperken maar die ingrepen blijken onvoldoende. De komende dagen moeten we bekijken wat er vanavond juist gebeurd is en wat we nog meer kunnen doen.”

Voorts werd ook nog wateroverlast gemeld in de Blekerijstraat en langs de Bergensesteenweg.