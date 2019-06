VIDEO. Reuzen Juliette en Romeo trouwen in Halse basiliek. Deken Decoster: “Zoiets reusachtigs maakte ik hier nog nooit mee” Bart Kerckhoven

Juliette van de Commerce en Romeo Vandestieweg lieten zondagochtend de Sint-Martinusbasiliek helemaal vol lopen voor hun kerkelijke trouw. Het reuzenkoppel trouwde enkele jaren geleden al voor de wet maar de Confrèrie van de Vaantjesboer vond het hoog tijd dat hun reuzen ook voor de kerk zouden huwen. Deken Raymond Decoster maakte er graag tijd voor. “Ik heb in al mijn jaren al heel wat meegemaakt maar zoiets reusachtigs heb ik in de basiliek toch nog nooit gezien”, lachte hij tijdens de plechtigheid. Luk Pieters, voorzitter van de Confrèrie van de Vaantjesboer, moest zelfs even slikken toen hij beide reuzen voor het altaar zag staan. “Ik moet toegeven dat ik geëmotioneerd ben”, sprak hij. “Die twee zijn al jaren een koppel. Het mocht er eindelijk eens van komen dat ze in de basiliek elkaar hun jawoord gaven.” Het reuzenkoppel heeft trouwens al een kind want dochter Rooske werd geboren in de jaren zestig. “Ze gaan mee met hun tijd,” aldus deken Decoster. “Ik zie tegenwoordig steeds vaker koppels die een kind krijgen voor ze in het huwelijksbootje stappen.” Na de plechtigheid trakteerden de reuzen en de confrèrie iedereen op een glaasje tijdens een receptie voor de basiliek.