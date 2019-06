VIDEO. Lembeik Bauve laat het dorp swingen met nieuwe videoclip voor ‘Crèpe Suzette’ Bart Kerckhoven

17 juni 2019

De mannen van Lembeik Bauve hebben een nieuw liedje uit en daar hoort natuurlijk ook een nieuwe videoclip bij. Begin maart palmde Lembeik Bauve ’t Dagelijks Genot in om er de videoclip voor Crèpe Suzette in te blikken en het resultaat is nu uitgebracht. Het liedje is op en top Lembeik Bauve. Jan Neef, Edwin Vandermeeren en Hugo en Willy Hernie bezingen in het sappige Lembeekse dialect de liefde voor hun favoriete restaurantuitbaatster. De clip eindigt trouwens in een echte schranspartij. “Crêpe Suzette’ is de voorbode van een ‘epeeke’ dat zal uitgebracht worden in het najaar”, vertelt Jan nog. “Het nummer werd speciaal gecomponeerd door Gerard Jaffres, singer-songwriter met Bretoense roots. Vandaar ook de speciale sound in dit nummer.” Swingen doet het liedje alvast. Oordeel vooral zelf!