VIDEO. Chaya Van Mol (12) schittert als Annie in nieuwe gelijknamige musical: “Soms denk ik dat ik nog altijd aan het dromen ben” David Acke

01 juli 2019

17u38 0 Halle Iedereen kan het liedje ‘Tomorrow’ ongetwijfeld meezingen. Het is de hit van de musical Annie. Music Hall komt nu met een Vlaamse versie en daarin zal Chaya Van Mol het rosse weeskindje spelen. “Net als Annie geef ik nooit op. Soms denk ik dat ik nog altijd aan het dromen ben”, glundert Chaya.

De komende maanden mag je Chaya Van Mol (12) uit Itre ook aanspreken als Annie. De twaalfjarige scholier aan het Heilig Hart&College in Halle zal vanaf midden november tot maart 2020 het wereldberoemde rosse weesmeisje Annie vertolken in de gelijknamige musical. Al dringt het nog niet helemaal door. “Soms denk ik nog altijd dat ik droom en straks wakker wordt”, vertelt Chaya in de foyer van de Zuiderkroon in Antwerpen. Samen met Josefien Derijcke, het andere meisje dat Annie zal spelen, moest Chaya in Antwerpen zijn voor een fotoshoot en de officiële voorstelling van de musical.

Annie is iemand die nooit opgeeft en dat probeer ik ook niet te doen. Ik deed al verschillende audities mee maar werd nooit gekozen. Toch heb ik niet opgegeven. De aanhouder wint Chaya Van Mol

Tijdens haar zangles kreeg Chaya plots bezoek van een cameraploeg om haar het goede nieuws te vertellen. “Eigenlijk dacht ik eerst dat ik gekozen zou worden als weeskind of een andere bijrol. Daar zou ik al heel gelukkig mee zijn geweest. Mijn grote droom was altijd om in de musical Annie te mogen spelen, welke rol, groot of klein, dat dan ook zou mogen zijn. Toen ik hoorde dat ik de hoofdrol mocht spelen was ik in shock”, lacht Chaya.

Niet opgeven

Dat ze nu die hoofdrol te pakken heeft, vindt ze een hele eer. “Annie is een meisje dat opkomt voor zichzelf en haar vrienden. Ze is heel moedig ondanks het feit dat ze ook heel wat heeft meegemaakt.” In dat opzicht heeft Chaya alvast een karaktertrekje gemeenschappelijk met Annie. “Annie is iemand die nooit opgeeft en dat probeer ik ook niet te doen. Ik deed al verschillende audities mee maar werd nooit gekozen. Toch heb ik niet opgegeven. De aanhouder wint”, vertelt Chaya terecht heel trots. Haar favoriete liedje is ‘Wachten’. “In dat liedje verzint Annie waar haar ouders zich zouden kunnen bevinden. Terwijl ze helemaal niet weet waar haar ouders kunnen zijn. In het liedje leer je veel over Annie. Dat ze ondanks haar tegenslagen toch blijft dromen.”

Het wordt een moderne versie van het verhaal van het weesmeisje. Zonder pruik en zonder het kleedje. Ergens vind ik dat jammer want ik vind Annie zo ook wel schattig. Maar tegelijk is het ook heel spannend om een nieuwe versie te mogen spelen Chaya Van Mol

Geen rosse haren

Wie nu een Annie verwacht met rosse haren en een rood kleedje heeft het trouwens mis. “Het wordt een moderne versie van het verhaal van het weesmeisje. Zonder pruik en zonder het kleedje. Ergens vind ik dat jammer want ik vind Annie zo ook wel schattig. Maar tegelijk is het ook heel spannend om een nieuwe versie te mogen spelen”, aldus Chaya.

Voor mama Valerie en papa Rock is dit even spannend. “Misschien wel spannender. Chaya gaat hier allemaal heel goed mee om”, zeggen de trotse ouders. Dat hun dochter nu Annie mag spelen is voor mama Valerie best emotioneel. “Als kind zong ik ook altijd de liedjes van Annie. Dat je dochter die rol dan nu mag vertolken is gewoon fantastisch.”

Van 14 tot en met 17 november 2019 brengt Music Hall in Kursaal Oostende de avonturen van het dappere weesmeisje Annie op de planken. Daarna gaat de Vlaamse versie van deze gekoesterde Broadway-klassieker voor jong en oud naar Capitole Gent (20 – 24 november 2019) en Stadsschouwburg Antwerpen (18 februari – 1 maart 2020).