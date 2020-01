Vernieuwd bestuur Black Eagle klaar voor een seizoen vol activiteiten Bart Kerckhoven

21 januari 2020

Kung Fu-club Black Eagle uit Halle heeft een nieuw bestuur gekozen. Jurgen Braeckmans is al sinds 1994 voorzitter en zet die functie verder. Secretaris Arno Pirolo blijft op post net als Karina Moerenhout die logistiek verantwoordelijke wordt. David Hosse blijft webmaster terwijl Michaël Van Steertegem de nieuwe materiaalmeester is. Jelle De Bilde, Sarah Walschot, Merlin Roggeman, Rocco Crudo en Khon Pao zetelen voortaan ook in het bestuur. De nieuwe ploeg zal alvast heel wat nieuwe activiteiten organiseren. ““Het gaat over onze Black Eagle Wine Tasting, de overnachting voor onze kinderafdeling, de kuststage in Oostende, de zomerstage ten voordele van een lokaal goed doel en het jaarlijks eetfestijn beter bekend als de Black Eagle Barbecue. Met dit nieuw bestuur kunnen we er dus volledig voor gaan”, zegt secretaris Arno Pirolo.