Verloederd parkje naast Sint-Rochuskerk omgetoverd tot groene oase Bart Kerckhoven

04 juni 2019

16u55 0 Halle Het park naast de Sint-Rochuskerk in Halle is helemaal vernieuwd en dat werd dinsdagnamiddag door het stadsbestuur gevierd met een receptie.

De bewoners van de wijk kunnen er petanquen of uitrusten op één van de bankjes en de kinderen kunnen ravotten in het gras. Het park lag er tot voor enkele maanden verloederd bij maar intussen is het stukje groen in de Sint-Rochuswijk helemaal opgeknapt. Enkele bomen bleven staan maar alle andere zones werden hertekend. De KWB van Sint-Rochus telt heel wat petanquende leden en die kunnen hun hart ophalen op enkele nieuwe petanquevelden. In het parkje zijn er ook nog verschillende rustbankjes geplaatst zodat mensen er gewoon kunnen genieten en ook spelende kinderen zijn welkom. Zij kunnen zich namelijk uitleven in enkele grasperkjes. De materialen die gebruikt werden kostten de stad 18.000 euro en de aanleg van het park gebeurde door het eigen personeel.