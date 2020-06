Verkeershinder verwacht op Edingensesteenweg door vernieuwing fietspad Bart Kerckhoven

15 juni 2020

10u07 3 Halle Het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt vanaf 18 juni het fietspad op de Edingensesteenweg ter hoogte van de rotonde met de Zinkstraat. Daardoor worden er op de steenweg tijdelijke verkeerslichten geplaatst.

De werken duren tot 22 juni. Het fietspad ter hoogte van de rotonde met de Zinkstraat wordt vervangen door duurzaam en onderhoudsvriendelijk beton. De bermen worden afgeplat zodat er in de toekomst geen water meer blijf staan op het fietspad en waar nodig worden de mozaïekkeien hersteld.

“De weg blijft tijdens de werken steeds open maar hinder is mogelijk”, laat het Agentschap Wegen en Verkeer weten. “Dat hangt af van de verkeersdrukte en het verdere verloop van de coronacrisis. Het verkeer rijdt via tijdelijke verkeerslichten in beide rijrichtingen op de Edingensesteenweg en op de Zinkstraat om de beurt door.”

De oprit van de A8 in de richting van Rijsel blijft tijdens de werken steeds open. Bestuurders vanuit de Zinkstraat die de A8 via de Ring rond Brussel willen nemen, volgen een alternatieve route. Zij volgen de A8 richting Rijsel en nemen de afrit aan het op- en afrittencomplex in Tubeke (nr. 23). Daar nemen zij de oprit richting Brussel.

Het industriepark aan de Zinkstraat blijft bereikbaar. Hierdoor zal gedurende de werken de rotonde in tegengestelde richting worden genomen. Voor langere voertuigen is het moeilijker om langs de werfzone te rijden.