Vergeet saaie poëzie: Otto-Jan Ham zet Halse jongeren aan het slammen Bart Kerckhoven

17 oktober 2019

15u33 3 Halle Poëzie steekt voortaan in een nieuw hip jasje dat ‘Slam’ heet. De Halse bibliotheek en cultureel centrum ’t Vondel organiseren voor het eerst zelfs een Slam Jam. Presentator Otto-Jan Ham lanceerde alvast een oproep vanuit één van de Halse jongerencafés bij uitstek.

Otto-Jan trok naar de Kelt van cafébaas Siem om er een filmpje op te nemen om de Halse jeugd wakker te schudden. Wie tussen 15 en 20 jaar oud is en graag dicht, flirt of slamt met woorden kan een gedicht, verhaal of een rap insturen onder het motto ‘#SmallCityBigDreams’. De creatiefste inzendingen winnen een workshop onder leiding van spoken word-icoon Seckou.

En zo zal dan de eerste ‘Slam Jam’ in Halle plaats vinden. Met de winnaars wordt er 3 namiddagen lang geschaafd aan teksten en gesleuteld aan een mogelijke performance. Het resultaat van de creaties zal ook te zien zijn begin volgend jaar in het straatbeeld van de stad. Tijdens Gedichtendag eind januari slammen de jonge woordkunstenaars er dan op los op verschillende locaties in de binnenstad.

In onderstaand filmpje legt Seckou alvast zelf even uit wat die slam-poëzie nu eigenlijk is. Inzendingen kunnen tot 3 november doorgestuurd worden naar slam@halle.be of in de bus gedropt worden van de bib. Vermeld wel je naam, mailadres, telefoonnummer en leeftijd.