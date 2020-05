Verenigingen zamelen laptops in voor kwetsbare leerlingen Bart Kerckhoven

21 mei 2020

12u35 0 Halle Twaalf organisaties bundelen de krachten in Halle om samen laptops in te zamelen die kinderen dan kunnen gebruiken om thuis les te volgen. Er zullen ook laptops geleaset worden om hen te helpen.

“De coronamaatregelen stellen de digitale kloof op scherp”, zegt Miguel Estrada, de voorzitter van de lokale afdeling van Beweging.net. “De digitale ongelijkheid wordt nog veel duidelijker. Vanuit verschillende hoeken kregen organisaties signalen van kwetsbare leerlingen die thuis geen computer of internet hebben en hierdoor hun digitale schoolopdrachten niet kunnen maken.”

Beweging.net-Halle, ACV regio Pajottenland & Zennevallei, Welzijnszorg Halle-Vilvoorde, MOES, Open Armen vzw, Riso Vlaams-Brabant, Moskee Arrahman, Vzw AIF, Halle Zonder Grenzen, Integratieraad Stad Halle, SOEM, en VW Al Amal lanceren samen een oproep om oude laptops binnen te brengen. “Wie een nog werkende laptop heeft die niet ouder is dan 6 jaar en nog over een adapter beschikt, mag contact opnemen met ons”, klinkt het. “De overdracht zal op een veilige manier gebeuren. We zijn ons ervan bewust dat het inzamelen en herstellen van computers even kan duren terwijl de noden nu bestaan. Om heel kort op de bal te kunnen spelen, willen we computers in leasing nemen en deze ter beschikking stellen aan kwetsbare leerlingen tot eind juni. We financieren deze leasing en verzekering.”

Mensen kunnen hiervoor ook financieel een steentje bijdragen. Dat kan met een gift vanaf 1 euro op het rekeningnummer van Beweging.net Halle op rekeningnummer BE74 7995 3983 4607, met vermelding: (H)alle leerlingen online + naam. “Op die manier kunnen we computers in leasing nemen of gedoneerde computers laten herstellen”, geeft Estrada mee.

Meer info over de actie kan je krijgen door een mail te sturen naar halle.beweging.net@gmail.com.