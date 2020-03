Verenigde Handelaars Halle starten Facebookpagina’s om getroffen handelaars te ondersteunen Amber Gys

15 maart 2020

11u01 0 Halle De bestuursgroep van de Verenigde Handelaars Halle zat zaterdagmiddag samen om te bekijken hoe ze hun handelaars zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Vrijdagnacht moesten alle café’s en restaurants hun deuren sluiten door de coronacrisis, en dat maakt het er voor de handelaars niet makkelijker op.

Heel wat handelaars bieden de komende weken afhaaldiensten aan of zijn tijdens de week wat langer open. Er is echter geen mooi overzicht voor de bevolking om te bekijken welke winkels een bepaalde service aanbieden aan hun klanten. De Verenigde Handelaars Halle wilden daar verandering in brengen. Ze hebben alle informatie op twee Facebookpagina’s verspreid: Halle handelt tegen corona - aangepaste openingsuren winkels en Halle handelt tegen Corona - take away & afhalen. Voorzitster Christine Verhulst is alvast heel trots op de handelaars. “Het is prachtig dat niemand de moed laat zakken. Ook al hebben zulke maatregelen grote gevolgen, we moeten proberen te blijven winkelhieren.”