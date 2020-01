Verenigde Handelaars Halle start inzamelactie voor Australië: Opbrengst van sleutelhangerverkoop gaat naar Koala Foundation Bart Kerckhoven

15 januari 2020

De Verenigde Handelaars Halle organiseren begin februari een inzamelactie voor de koala’s in het door bosbranden geteisterde Australië. Op zaterdag 2 februari worden sleutelhangers verkocht. De opbrengt gaat naar de Australia Koala Foundation. Die organisatie zet zich in voor het lot van de dieren. De sleutelhangers zullen 5 euro per stuk kosten. “Deelnemende handelaars zullen een pluche koala aan de ingang van de winkel zetten zodat de klanten weten waar ze de sleutelhangers kunnen kopen”, zegt Philip Demanet. “Bovendien zal er die dag een grote Koala-mascotte rondlopen zodat iedereen weet dat we op deze manier geld inzamelen. De organisatie die we steunen zal het geld goed kunnen gebruiken nu de bosbranden zoveel dierenleed veroorzaken. We hopen de actie zelfs een paar keer te herhalen in februari.” Handelaars die willen meedoen met de actie kunnen zich nog steeds aanmelden bij de Verenigde Handelaars.