Verenigde Handelaars belonen fietsers die zich aan regels houden in Basiliekstraat Bart Kerckhoven

16 juli 2020

16u48 0 Halle De Verenigde Handelaars Halle beloonden vandaag de fietsers die afstapten in de Basiliekstraat. De Verenigde Handelaars Halle beloonden vandaag de fietsers die afstapten in de Basiliekstraat. In de winkelwandelstraat mag je tussen 10 uur en 18 uur niet fietsen en om dat verbod nog eens te benadrukken, liet de stad banners ophangen in de straat. De handelaars wilden meteen ook een positieve boodschap brengen.

“Wie afstapt, krijgt van ons een sleutelhangertje”, legt handelaar Philip Demanet uit. “Zo laten we weten dat we het appreciëren dat mensen rekening houden met het fietsverbod. Het is best gevaarlijk om overdag door de straat te fietsen. Wie hier te voet kuiert, kijkt vooral naar de etalages en zal een aankomende fiets minder snel zien. Er zijn ook wat oudere mensen op stap die wat trager reageren. Daarom is dat fietsverbod wel nuttig. Wie het negeert, kan door de politie gestraft worden. Maar wij bedanken vandaag vooral de fietsers die de moeite doen om af te stappen.”

Na de middag waren er al zo’n vijftigtal fietsers voorbijgekomen. De meerderheid hield zich aan het verbod. Wie toch voorbijfietste, werd vriendelijk gevraagd om af te stappen en kreeg dan ook een beloning mee.