Verenigde Accordeonisten strikken Liesje en Nicky Jones voor het jaarlijks Winterconcert Bart Kerckhoven

30 december 2019

De Verenigde Accordeonisten trekken elk jaar volle zalen tijdens hun Winterconcert en dit keer kozen ze voor twee artiesten uit eigen streek. Met Liesje vroegen ze een zangeres die tien jaar geleden ook al eens optrad met de accordeonisten en op vraag van het publiek is ze opnieuw van de partij. Nicky Jones is een tweede artiest uit de buurt die tijdens het Winterconcert op het podium staat. Beiden brengen samen met de muzikanten verschillende bekende nummers. De optredens vinden plaats op zaterdag 15 februari om 20 uur en op zondag 16 februari om 10.30 uur en om 15.30 uur in 't Vondel. Kaarten zijn verkrijgbaar in kapsalon Marc op de Gentil Antheunisstraat 4A in Halle of via 02/361.13.22 of 0475/89.33.35.