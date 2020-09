Verenigde Accordeonisten repeteren coronaproof op een nieuwe locatie Bart Kerckhoven

23 september 2020

De Verenigde Accordeonisten van Halle verzamelden deze week voor het eerst sinds de uitbraak van de corona-epidemie voor een repetitie. Het werd een dubbele primeur want de muzikanten ontmoetten elkaar ook al voor het eerst in hun nieuw lokaal. De accordeonisten trekken weg uit de Stedelijke Servaisacademie en repeteren voortaan in de lokalen van het turncentrum Start 65. De muzikanten zien het in hun nieuwe repetitieruimte alvast zitten.