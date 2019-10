Verantwoordelijke dood Priscilla opnieuw voor rechter WHW

03 oktober 2019

18u03 0 Halle A., één van de twee minderjarigen die betrokken was bij de dood van de 14-jarige Priscilla Sergeant in 2012, moet zich maandag opnieuw voor de correctionele rechtbank verantwoorden, dit maal voor diefstallen en verkeersagressie.

De jongeman moet zich maandag verantwoorden voor diefstallen, onder meer bij Colruyt, en voor een geval van verkeersagressie dat in september 2017 plaatsvond in Halle. Samen met drie kompanen zou hij toen een 64-jarige man in elkaar hebben geslagen. Eerder dit jaar kwam hij nog in het nieuws toen hij voor de jeugdrechter geen maatregel kreeg voor zijn betrokkenheid bij de dood van Priscilla Sergeant. In juli legde de jeugdkamer van het hof van beroep vervolgens een berisping op.

De 14-jarige Priscilla Sergeant uit Huizingen werd op 20 juli 2012 dood aangetroffen in een veld in Dworp. Een kleine maand later, op 16 augustus, werden drie verdachten opgepakt: de 46-jarige Johan D.V., de toen 12-jarige J. en de toen 16-jarige A. Die drie hadden het meisje urenlang gepest in de woning van D.V. Toen het meisje de volgende ochtend dood bleek, hadden ze haar lijk verborgen. D.V. pleegde in januari 2017, in de aanloop naar zijn proces voor de correctionele rechtbank, zelfmoord, terwijl de twee minderjarigen begin 2019 voor de jeugdrechter verschenen. J. kreeg daar een berisping opgelegd, maar A. kreeg toen geen enkele maatregel opgelegd, omdat het parket geen uithandengeving had gevraagd en een berisping niet in verhouding stond tot zijn aandeel in de feiten. Uiteindelijk legde de jeugdkamer van het hof van beroep A. in juli wel een berisping op.

De man heeft zijn leven na de feiten met Priscilla Sergeant niet gebeterd. Integendeel, sinds hij meerderjarig is geworden, werd A. al twee maal veroordeeld, éénmaal tot een werkstraf van 70 uur voor slagen en verwondingen aan een agent, en in december 2018 nog tot één jaar cel voor weerspannigheid en bedreigingen aan het adres van de politie.