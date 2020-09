Exclusief voor abonnees Verantwoordelijke dood Priscilla (14) opnieuw voor rechter na geweld. “Ik had daar niet moeten zijn” Wouter Hertogs

14 september 2020

15u38 1 Halle Het stopt maar niet voor Anthony B. (24) uit Huizingen. Voor de zoveelste keer dreigt hij veroordeeld te worden, nu voor geweld tegen een kennis van zijn broer. Nadat hij op 16-jarige leeftijd betrokken was Het stopt maar niet voor Anthony B. (24) uit Huizingen. Voor de zoveelste keer dreigt hij veroordeeld te worden, nu voor geweld tegen een kennis van zijn broer. Nadat hij op 16-jarige leeftijd betrokken was bij de dood van Priscilla Sergeant (14) rijgt hij de veroordelingen aan elkaar. Van diefstal over verkeersagressie tot het oplossen van geschillen met de vuisten. B. werkt de Brusselse rechters danig op de zenuwen

Een van de zwakheden van B. is zijn misplaatste loyaliteit tegenover zijn familie en vrienden. Eerder werd hij al eens veroordeeld nadat hij op zijn geheel eigen wijze was tussengekomen bij een ruzie tussen een vriend van hem, diens ex en een vriend van die ex.

