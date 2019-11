Veertigduizendste inwoner is een feit: “Halle is vanaf vandaag een volwaardige provinciestad” Bart Kerckhoven

29 november 2019

13u39 2 Halle Er wonen sinds voortaan veertigduizend mensen in Halle. De veertigduizendste inwoner heet Lowie. Zijn ouders kwamen vrijdagochtend langs voor zijn geboorteaangifte en werden overladen met felicitaties en cadeaus.

Het aantal inwoners steeg de voorbije tien jaar met gemiddeld zo’n 385 inwoners per jaar. “Halle mag zich dus vanaf vandaag een volwaardige provinciestad noemen”, klinkt het bij het stadsbestuur. Dat ook enkele cijfers meegeeft. Zo is de groei zeer goed voelbaar bij de 0-19 jarigen ( +13,8%). Bijna één kwart van de inwoners (23%) is jonger dan 19 jaar. “Het ruime aanbod op het vlak van jeugd en onderwijs verklaart wellicht waarom zoveel actieve gezinnen zich in Halle vestigen (+ 8,9 %)”, aldus de stad in een persbericht.

In totaal maakt 58% van de inwoners deel uit van die actieve beroepsbevolking (20-64 jarigen). “Het gunstig economisch klimaat speelt hierin ongetwijfeld een rol. En met 6,6% ligt de werkloosheidsgraad in onze stad ook een pak lager dan het Vlaams gemiddelde (7,8 %). De kleinste groep zijn de 65+plussers maar ook hier noteren we een stevige groei, namelijk + 17,5 %. Het ruime aanbod op het vlak van gezondheid (ziekenhuis en andere medische faciliteiten) en ouderenzorg (woonzorgcentra en assistentiewoningen) zorgen ervoor dat steeds meer ouderen zich graag in Halle komen vestigen.”