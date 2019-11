Veertien rokers beboet omdat ze peuk op de grond gooiden: “Maar boetes uitschrijven lost het probleem niet op” Bart Kerckhoven

02 november 2019

15u24 2 Halle Veertien rokers kregen in Halle een GAS-boete het voorbije jaar hun peuk niet in de vuilbak gooiden. Ze werden allemaal beboet tijdens de Handhavingsweek eind september. “Duizenden peuken belanden elke dag op de grond maar er wordt dus heel weinig beboet”, concludeert oppositieraadslid Benjamin Swalens (N-VA).

Omdat aangekondigd was dat tijdens de Handhavingsweek eind september fors gecontroleerd ging worden op zwerfvuil en sluikstorten wilde Swalens op de gemeenteraad weten hoe het in Halle stond met jacht op sluikstorters en rokers die hun sigarettenpeuken op straat keilen. “Door de GAS ambtenaren werden er dit jaar al 45 GAS-boetes uitgeschreven voor sluikstorten en 19 voor zwerfvuil. Daarvan waren er veertien specifiek met betrekking tot peuken”, aldus Schepen van Afvalbeleid Johan Servé (Sp.a). De veertien rokers die beboet werden liepen wel allemaal tegen de lamp tijdens de Handhavingsweek. Volgens Swalens moet er dringend meer beboet worden maar de stad Halle kiest voor een andere aanpak.

“We kiezen er voor om te sensibiliseren in plaats van repressief op te treden”, zegt schepen Servé. “Een voorbeeld hiervan is het sneller leeghalen of bijplaatsen van textielcontainers waardoor een deel sluikstort kan vermeden worden. Maar er wordt sinds vorig jaar ook gewaarschuwd voor de nefaste gevolgen van sigarettenpeuken. Tot afgelopen zomer werden honderden draagbare asbakjes uitgedeeld en op verschillende plaatsen werd het opschrift “Hier begint de zee. Niets ingooien” gespoten ter hoogte van waterslikkers. In die buurten werden banners opgehangen. Vorig jaar maakten we al van de Handhavingsweek gebruik om asbakjes uit te delen en rokers te verwittigen dat er actief gecontroleerd en beboet zal worden. Ook via evenementen zoals het festival Spectakulo werd er duchtig gesensibiliseerd.”

Servé vertelde nog dat de politie zich wel engageert om elke twee maanden aan een nieuwe actie mee te werken. “En dat tijdens de ruime spitsuren wanneer er de hoogste pakkans is”, aldus Servé.

Swalens vroeg zich op de gemeenteraad af waarom niet alle vuilnisbakken in de stad uitgerust zijn met een asbakje. Schepen Servé verklaarde dat onbegonnen werk was om alle vuilnisbakken meteen uit te rusten met een asbak. Dat zou al snel meer dan 60.000 euro kosten. “Er zijn in Halle meer dan vijfhonderd afvalbakken”, aldus Servé. “Het is financieel onverantwoord om die op een korte tijdspanne te voorzien van een aangepast deksel. Het integreren van een asbak kost zo’n 125 euro zonder btw. De nieuwe afvalbakken die sinds 2017 aangekocht worden zijn wel onmiddellijk voorzien van zo’n geïntegreerde asbak.”

De schepen haalde aan dat zo’n asbakje eigenlijk geen verschil mag maken tussen een peuk in de vuilbak of op de grond gooien. “Net zoals een hondenbaasje weet dat hij hondenpoep moet opruimen, weet een roker dat hij zijn peuk ofwel moet meenemen ofwel in een afvalbak moet gooien. Met of zonder geïntegreerde asbak. Die draagbare asbakjes zijn zowel via de lokale handel als online makkelijk verkrijgbaar.”