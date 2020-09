Vechtscheiding woedt verder op Stationsplein: man krijgt werkstraf voor stamp Wouter Hertogs

24 september 2020

13u01 0 Halle Een man uit Halle is veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur voor een stamp aan zijn echtgenote. Doordat de feiten in het midden van het stationsplein gebeurden, werd alles gefilmd.

De beklaagde was aan het Stationsplein verwikkeld geraakt in een discussie met zijn vrouw, met wie hij in een echtscheiding verwikkeld was. Hierbij ging hij door het lint en gaf hij haar een stevige stamp. Zelf gaf hij ter zitting toe dat hij geweld had gebruikt, al stelde hij dat zijn vrouw hem eerst had geslagen. Ontkennen had dan ook geen zin aangezien het geweld van zijn kant opgenomen werd door beveiligingscamera’s. De slag die zij volgens hem zou hebben uitgedeeld was daarop niet te zien. De rechter meende dat een werkstraf van 60 uur volstond.