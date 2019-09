Vanuit een rolstoel in woonzorgcentrum naar show in ‘t Vondel kijken? Het kan binnenkort dankzij livestream Tom Vierendeels

10 september 2019

12u58 0 Halle Bewoners van woonzorgcentra Zonnig Huis en Sint-Augustinus zullen in de toekomst de deur niet meer uitmoeten om een toneel of optreden in een cultureel centrum te zien. Deze maand wordt een test uitgevoerd om na te gaan hoe een livestream uit een CC verloopt om het aanbod in de toekomst eventueel uit te breiden.

CC ‘t Vondel in Halle blaast dertig kaarsjes uit en viert dat door deel te nemen aan een innovatief project. “In het kader van onze dertigste verjaardag willen we de cultuurbeleving van morgen verder onderzoeken”, legt Tim Merckx, programmator bij ‘t Vondel, uit. “Daarom onderzoeken we de mogelijkheid om de voorstelling live te kunnen uitzenden. We doen dit in samenwerking met de vzw Cultuurconnect die enorm bezig is met digitale technologie. Zo kunnen we een nieuw publiek bereiken dat minder mobiel is of in een rusthuis verblijft. Omdat zij moeilijk naar ons kunnen komen, trekken we met de voorstelling zelf naar hen. De eerste test vindt plaats op 26 september en de voorstelling ‘Along comes Mary’ zal uitgezonden worden vanuit het cultureel centrum van Hamme. Er werd al eens kleiner getest, maar nu gaan we dus wel groter.”

Totaalbeleving

Zonnig Huis en Sint-Augustinus, de twee geselecteerde rusthuizen, zien het ook volledig zitten. “We gaan ook enorm inzetten op de totale beleving”, vertelt Els Peetroons van Zonnig Huis. “In samenwerking met het Vondel zal een rode loper uitgerold worden, geven we tickets aan de bewoners die dan afgescheurd zullen worden door een vrijwilliger van ‘t Vondel en we voorzien een hapje en een drankje. Vanaf een half uur voor de voorstelling zullen er al live-beelden uitgezonden worden, waardoor onze bewoners de zaal in Hamme ook zullen zien vol lopen.” En er is ook gedacht aan interactie. “Tijdens de voorstelling zullen onze bewoners ook effectief aangesproken worden door de artiesten”, vult Karlien Legasse van Sint-Augustinus aan. “Hierdoor wordt het gevoel dat ze er echt aanwezig zijn nog groter en is de inleving nog beter.”

Interesse

Zitten de bewoners te wachten op zo’n project? “Er is wel interesse”, zegt Karlien. “Maar zowel voor ons als voor hen is zo’n livestream iets volledig nieuw. De voorstelling zelf valt wel al in de smaak. Ze gaat over Expo ‘58 en dat is iets wat ze allemaal hebben meegemaakt.” De rusthuizen zelf vinden het ook een mooi project. “Voor de zorgbehoevende Hallenaren, vooral de tachtigplussers dan, is het niet altijd evident om nog buiten te komen”, weet Els. “We streven ernaar om met hen zo veel mogelijk naar het CC te gaan, maar als dat voor sommigen niet meer mogelijk is dan is het tof dat we nu de buitenwereld naar binnen kunnen brengen. Op die manier blijven deze mensen toch nog deel uitmaken van de maatschappij.”

Omdat de voorstelling van 26 september een proefproject is, hoeven de bewoners niets te betalen. Hoe dit in de toekomst geregeld zal worden moet nog worden bekeken. Karlien laat bovendien weten dat ook familie en vrienden van de bewoners welkom zijn om naar de voorstelling te komen kijken.