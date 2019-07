Vandalen vernielen tractorsluis nadat bestuurders eerder al ommetje door het veld maakten Bart Kerckhoven

12 juli 2019

16u04 5 Halle Het gaat van kwaad naar erger met de eerste tractorsluizen ooit die in Halle geplaatst werden. Eerder deze week bleek al dat de sluis in de Kiethomstraat door bestuurders omzeild werd via een ommetje in het veld maar vandalen zijn er intussen in geslaagd om de stenen blok uit het asfalt te rukken.

Hoe de vandalen daar in geslaagd zijn is onduidelijk maar wellicht gebeurde het vandalisme al in de nacht van woensdag op donderdag. In de loop van de dag werd het blok opnieuw scheef in het gat geplaatst.

De tractorsluizen die tussen de Pepingse deelgemeente Beert en Halle geplaatst werden veroorzaakten sinds de plaatsing al heel wat discussies onder voor- en tegenstanders. De Kiethomstraat en de Pachtersweg zijn twee straten die geteisterd worden door sluipverkeer en om het probleem in het landelijke gehucht Elbeek op te lossen besloot de stad Halle om er tractorsluizen te plaatsen zodat personenwagens niet meer door konden rijden. Of die sluizen nu extra beveiligd worden is nog onduidelijk.