Vandaal bekladt wagen met graffiti en legt spijkers onder banden Bart Kerckhoven

19 december 2019

20u02 0

Een onbekende man viseerde donderdagochtend een wagen van een bewoner in Abeelenveld in de Sint-Rochuswijk in Halle. De witte Mini Cooper van Ewout Gijbels werd bespoten met rode graffiti en de dader legde bovendien ook nog eens spijkers onder de banden van de auto. De camera die op de carport gericht staat, filmde alles. “Ik heb geen enkel idee wie dit kan gedaan hebben”, zegt Ewout. “We weten ook niet met welke bedoeling dit gedaan werd. Jammer genoeg moeten we zelf voor de kosten opdraaien. We hebben wel de politie gewaarschuwd en hopen dat mensen die iets gezien hebben dat ook signaleren.” De vandaal is nauwelijks herkenbaar, maar Ewout heeft de beelden nu wel gedeeld op Facebook in de hoop dat die nog extra informatie opleveren.