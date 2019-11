Vandaag komt Sinterklaas naar Halle: Langs deze route maakt hij zijn intrede Bart Kerckhoven

23 november 2019

08u50 11 Halle De Verenigde Handelaars van Halle en Halattraction verwelkomen deze namiddag Sinterklaas in het centrum van Halle. De heilige man arriveert om 14 uur en zal dan samen met zijn pieten in stoet naar zijn troon trekken op het Oudstrijdersplein.

De sint en zijn gevolg trekken vanaf 14 uur via de Ninoofsesteenweg richting Beestenmarkt waar een eerste begroeting zal plaatsvinden. Rond 14.15 uur zal Sinterklaas zijn intrede verderzetten vanaf Beestenmarkt naar de Volpestraat, Korte Vest, het stukje Bergensesteenweg richting Basiliekstraat in de richting van de Bibliotheek, Arkenvest, Molenborre, de Basiliekstraat in de richting van de Maandagmarkt, Maandagmarkt, Beestenmarkt, Volpestraat en Minderbroedersstraat, om dan aan te komen op het Oudstrijdersplein.

Op het Oudstrijdersplein zal Sinterklaas omstreeks 16 uur officieel verwelkomt worden door Halattraction-voorzitter Jos Appelmans en wellicht zal ook burgemeester Marc Snoeck (Sp.a) van de partij zijn. Daarna zal Sinterklaas plaatsnemen op zijn troon, waar de kinderen hem persoonlijk kunnen begroeten. Op het plein zal animatie voorzien zijn net als enkele kermisattracties en eet- en drankstandjes. Tijdens de stoet en op het Oudstrijdersplein zorgt de turnkring KSVT Lembeek samen met de pieten voor aanstekelijke danspasjes.