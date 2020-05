Vanaf maandag winkelen we opnieuw in Halle: nog even alle richtlijnen op een rijtje Bart Kerckhoven

07u00 0 Halle Maandag heropenen ook de winkels in het centrum van Halle. De stad geeft nog enkele richtlijnen mee zodat het winkelen tijdens deze coronacrisis veilig kan verlopen.

“We rekenen vooral op het gezond verstand van iedereen die komt winkelen”, klinkt het. “. Blijf rustig, hou 1,5 meter afstand, hoest of nies in je ellenboog en was zeer regelmatig je handen. Het dragen van een mondmasker wordt sterk aanbevolen. Als we dit allemaal zeer goed respecteren, kan het winkelen ook op een veilige manier gebeuren. “

Om de klanten te helpen zijn er zelfs aanwijzingen op de grond aangebracht. Pijlen op de grond geven de wandelrichting aan. De bedoeling is om rechts te wandelen in de richting van die pijlen en vooral niet kriskras door elkaar. In de winkels zullen ronde vloerstickers veilig aanschuiven bij de kassa mogelijk maken. Wie op zo’n sticker staat weet dat hij meteen op een veilige afstand van andere klanten staat. Raamaffiches maken duidelijk met hoeveel mensen tegelijk je in de winkel mag, of er een winkeltraject is uitgestippeld en of er aparte uitgang is. De handelaars zullen zelf veiligheidsschermen voorzien zodat het afrekenen ook veilig kan gebeuren. Na het winkelen kan iedereen de handen met ontsmettingsalcohol reinigen. Stadswachten en politie-inspecteurs houden een oogje in het zeil. Boetes worden niet meteen uitgeschreven. Het is de bedoeling dat de mensen op een positieve manier begeleid zullen worden.

“We vinden het alvast zeer prettig dat we door de versoepeling opnieuw lokaal kunnen winkelen”, laat de stad nog weten. “Maar doe dit zeer gericht. Winkelen doe je ook alleen. Kinderen jonger dan achttien jaar en mensen die hulp nodig hebben, mogen uiteraard wel worden begeleid. Maar maak er dus zeker geen familie-uitstap van.”