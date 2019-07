Van ‘Voulez Vous’ tot ‘Dancing Queen’: tributeband ABBA4U bouwt maandag feestje tijdens Stroppenconcerten Bart Kerckhoven

15u39 0 Halle De Stroppenconcerten zijn aan de vijfde aflevering van deze zomer toe en organisator Halle Events koos dit keer voor een tribute-avond. Met ABBA4U werd gekozen voor een echte hitmachine, want de groep brengt de grootste hits van de Zweedse popgroep.

Maar het publiek kan niet enkel meezingen met de liedjes van ABBA, er is ook weer een voorprogramma: De Manager ft. Famfaar.

Donderdagavond werden nog enkele tenten weggeblazen op de Stroppenweide. “Na onze bewogen week met stormschade op donderdagavond hebben we letterlijk alle zeilen bijgezet om morgen (maandag, red.) onze tribute-avond met ABBA4U te kunnen laten doorgaan”, zegt Frank Vannerom van Halle Events daarover. “We bedanken dan ook alle instanties en vrijwilligers die de afgelopen dagen een tandje hebben bijgestoken.” Iedereen is maandag 28 juli welkom vanaf 19.30 uur op de weide aan de Guido Gezellestraat in Halle. De toegang is gratis.