Van trampolinebuizen tot expansievaten: Captain Etienne Beaucoup maakt van afval kunst (en je kan er nog op ravotten ook) Bart Kerckhoven

22 mei 2019

16u53 0 Halle Iemand anders gooit oude trampolines of chauffagebuizen bij het oud ijzer, maar dat is buiten Captain Etienne Beaucoup gerekend. Het artistiek alter ego van Hallenaar Steven Lots maakt van afval lampen en leuningen maar ook indrukwekkende ruimtetuigen. Eén van die creaties siert binnenkort het Zwembadplein in het kader van het upcycleproject UP.Lab – Claim your space’.

Captain Etienne Beaucoup (een letterlijke vertaling van zijn naam, nvdr.) is een uit de hand gelopen hobby van Steven Lots. De man is ontwerper van beroep maar wilde zijn creativiteit ook op een andere manier de vrije loop laten. “Ik zit vaak achter een computer”, vertelt Steven. “En dan is deze hobby de perfecte afwisseling. Vier jaar geleden knutselde ik mijn eerste werken in mekaar. Ik had een laspost die ik absoluut wilde leren gebruiken. Na een lascursus ging ik aan de slag. En zo ontdekte ik zelf mijn favoriete materialen.”

UFO

Intussen is Captain Etienne Beaucoup haast een kunstmerk geworden in Halle en omgeving. Met dank aan onder andere een indrukwekkende UFO die onder andere te bewonderen was tijdens Kunst in het Dorp in Bellingen. “Ik lanceerde voor dat project een oproep”, vertelt Steven. “Ik wilde zoveel mogelijk trampolinebuizen verzamelen om mijn UFO te bouwen. De UFO is al lang afgewerkt maar nog steeds krijg ik berichtjes als er ergens een oude trampoline wordt afgedankt. En ik neem het materiaal in dank aan. Zo kan ik alweer nadenken over een nieuw kunstwerk.”

Bespeelbaar

Een van zijn creaties bouwde Steven de voorbije maanden in het kader van ‘UP.Lab – Claim your space’. Cultuurcentra in het Pajottenland en de Zennevallei lieten hobbykunstenaars ideeën uitwerken voor plekjes in het straatbeeld die wel een artistieke invulling verdienden. De ‘captain’ mocht ook zijn gang gaan en bouwde de #A008 Spacecruiser. “Net zoals bij de UFO mogen kinderen er op spelen”, vertelt Steven. “In Halle is het een nieuw concept maar in steden als Mechelen, Sint-Niklaas en Roeselare vind je wel al verschillende voorbeelden van ‘bespeelbare’ kunst. Het is in de eerste plaats een kunstwerk maar je kan er op klimmen en er in stappen. Het ruimtetuig zal met de neus richting Sint-Martinusbasiliek geparkeerd worden. Vanaf het Zwembadplein heb je een mooi zicht op de basiliek.”

Intussen groeit de catalogus van Captain Etienne Beaucoup wel aan. Want de kunstenaar is niet alleen aan de slag met trampolinebuizen. Van expansievaten maakt hij lampen, oude Ikea-rekjes zijn onherkenbare sculpturen en zelfs oude chauffageleidingen kan hij een nieuw leven geven. “Ik mocht net voor de start van de renovatie nog de oude chauffageleidingen uit de Villa Servais ophalen”, vertelt Steven. “Daarmee heb ik een trapleuning kunnen maken die nu ergens in Lembeek gemonteerd werd. Voor mij is het een uitdaging om in zo’n dingen nog iets te zien en er zelf wat van te maken. Daar draait het ook om in het hele UP.Lab-project. Soms voeren we gewoon spullen te snel af als afval. Er zit dan ook een mooie boodschap achter het upcycling-verhaal.”

Op zaterdag 22 juni vindt UP.topia plaats vanaf 19 uur in de Boesdaalhoeve in Sint-Genesius-Rode. Dan worden alle plekken voorgesteld die ‘geclaimd’ werden door de zestien kunstenaars. Via de site van UP.lab kunnen alle werken in de gemeenten ook opgespoord worden om ze in het echt te bewonderen.