Exclusief voor abonnees Van strafpleiter tot schrijver: advocaat Eddy Cochez brengt eerste roman uit Wouter Hertogs

02 april 2020

14u03 0 Halle Eddy Cochez (62) is een bekend gezicht in het Brusselse justitiepaleis. Als strafpleiter verdedigt hij week na week drugsdealers, oplichters en inbrekers. Toch is er een andere kant aan de advocaat. De Hallenaar, die een advocatenkantoor in Brussel heeft, is namelijk ook een schrijver en zelfs een filosoof. Beide aspecten komen samen in zijn boek ‘Youtjar, de mindere’.

Eigenlijk is ‘Youtjar, de mindere’ niet zijn eerste boek. “Ik heb al vier boeken geschreven... over auteursrechten”, lacht de schrijver/advocaat. “Dit is dus wel iets héél anders.” Dat is het minste wat we kunnen zeggen over de roman. Geen paragrafen over primaire of collectieve rechten of over auteursrechtelijke bescherming. Wel een diepgaand filosofisch werk over de zin van het leven en de vorm van het aspect ‘tijd’, met als oorsprong een cliënt van Cochez.

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Toon extra opties

De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen