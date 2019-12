Van starterspakket voor doe-het-zelvers tot studentenservies... Sander helpt je in Venter Shop aan origineel kerstgeschenkje Redactie

19 december 2019

17u53 0 Halle Hij maakt van grootmoeders kleerkast een toog en stelt met oude serviezen geschenkpakketten samen voor studenten. Maar Sander Steukers zal je in zijn Venter Shop ook met plezier aan een ‘vintage’ geschenkje voor kerst helpen. De tweedehandswinkel ligt vol nostalgische spulletjes. “Ik verkoop dingen met een verhaal”, zegt Sander. “Maar je mag dat verhaal er natuurlijk ook zelf steeds bij verzinnen.” (lacht)

De Venter Shop aan de Molenborre in Halle opende in november de deuren. De Kringwinkel kennen we al langer, maar Sander verzekert ons dat de Venter Shop toch wat extra aanbiedt. “Hier kan je nog echt schatten vinden”, verzekert hij ons. “In veel kringloopketens zijn al heel wat leuke spullen uit het aanbod gesorteerd, maar hier kan je wel nog iets bijzonders kopen.” Sander haalt hele inboedels op en probeert nadien zoveel mogelijk van die spullen opnieuw te verkopen.

Cassetjes

Zo kan je een authentieke bankierslamp van wel honderd jaar oud op de kop tikken voor een paar honderd euro’s, maar net zo goed voor een paar euro een stapel muziekcassetjes uit de jaren negentig meenemen. “Ik geloof echt dat ik voor iedereen wat in de aanbieding heb”, zegt Sander. “Voor echte verzamelstukken ga je bij mij ook de prijs betalen, maar in elke prijsklasse is er wel iets te vinden. Het motto van de winkel is dan ook ‘Things with a Story’. Die dingen hebben allemaal een verhaal. Veel mensen kopen hier een stukje emotie. Spullen die ze herkennen van hun jeugd en waar ze een goed gevoel aan overhouden vinden ze hier terug. Of je kan er net zo goed een verhaal bij verzinnen. Ik verkoop bijvoorbeeld oude familiefoto’s die je perfect aan de muur kan ophangen. Als je zegt dat het je voorouders zijn gaan je vrienden jaloers zijn dat je dat nog hebt. Wees maar gerust. (lacht)”

In Sanders winkel staan de spullen vaak uitgestald in kasten uit grootmoeders tijd. Maar zelfs met die ouderwetse stukken weet hij wel raad. “Je hoeft in je garage toch niet steeds voor een steriele kast te kiezen? Je kan perfect je gereedschap in zo’n kast opbergen. Ik stel zelfs bouwpakketten samen. De helft van zo’n kast help ik je ombouwen tot een gezellige toog die je in je huis kan zetten. De vrienden zullen nogal opkijken wanneer je aan een gezellige toog de drank schenkt. En vanaf 150 euro heb je zo al een vintage toog.”

Geschenkpakketten

Het is duidelijk dat Sander goed kan verkopen, want ook voor het servies en het kookgerei heeft hij een originele oplossing. “Ideale geschenkpakketten voor studenten die op kot vertrekken”, zegt hij. “Enkele borden, wat bestek, glazen en twee kookpotten en ze kunnen hun potje koken en vrienden uitnodigen. Ik haal vaak ook gereedschap op. Met die spullen maak ik dan ook pakketten. Wie op eigen benen wil staan heeft toch minstens een zaag, een hamer en een boormachine nodig.” De zaakvoerder van Venter Shop is van plan om zijn aanbod in de Molenborre mee te laten evolueren met de seizoenen. “Ik heb een groot depot met nog veel meer spullen, dus ik kan de winkel steeds vernieuwen. Ik heb zelfs een afdeling witgoed. Wanneer de kerstperiode achter de rug is, kijk ik zelfs al uit naar carnaval. Voor een vintage carnavalsfeestje kan je dus binnenkort hier ook gerust binnenstappen.