Van sluikstorten tot wegverzakkingen… Hallenaren stuurden op een jaar tijd al vijfduizend meldingen door naar stadsbestuur Bart Kerckhoven

04 augustus 2020

15u44 2 Halle Een sluikstort gezien? Een verzakking in het wegdek opgemerkt of gestruikeld over een kapot voetpad? De Hallenaren vinden steeds vaker de weg naar hun stadsbestuur om dat te melden. Tussen mei vorig jaar en juli dit jaar liepen er zo al meer dan vijfduizend meldingen binnen op het stadhuis.

De Halse stadsbestuur werkt sinds mei vorig jaar met de digitale meldingenbank TOPdesk voor het verwerken van alle meldingen zodat alle boodschappen die de inwoners doorstuurden ook effectief geregistreerd worden. In het verleden liep dat wel eens fout. Op een jaar tijd kreeg de stad via TOPdesk al 5.303 meldingen en dat zijn er omgerekend twaalf per dag. 4.825 van de meldingen werden intussen al opgelost en zijn afgerond. In de helft van de gevallen gaat het om sluikstorten, openbare werken en mobiliteit. Zo melden Hallenaren te hoge snelheden van het verkeer in de straat, doen ze suggesties voor de weginrichting en signaleren ze verzakkingen in het wegdek of kapotte voetpaden.

Sneller opgelost

Het grote voordeel van de meldingenbank is ook dat de problemen sneller opgelost worden. “We kunnen nu 70 procent van de meldingen binnen de tien werkdagen afwerken”, klinkt het bij de stad. “Maar dat lukt natuurlijk niet altijd. Soms moet er eerst een studie gebeuren of een aannemer aangesteld worden, in andere gevallen zijn we afhankelijk van nutsmaatschappijen. En ook aannemers of nutsmaatschappijen moeten eerst de nodige vergunningen aanvragen. Bovendien is hun planning weersgebonden en in ons land is dat soms onvoorspelbaar. Voor grotere ingrepen moeten melders dus iets meer geduld hebben. Maar we proberen hen zo goed mogelijk te informeren en op de hoogte te houden. Het gebeurt ook dat de melding als onterecht wordt beschouwd. Of soms gebeurt het dat het stadsbestuur oordeelt dat de kosten niet opwegen tegen de baten.”

Wie iets wil melden kan dat via de site van de stad Halle, de stadsapp en de telefoon.