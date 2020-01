Van oud naar nieuw op spoeddienst AZ Sint-Maria: “Vijfentwintig feestvierders geholpen” Bart Kerckhoven

01 januari 2020

Op de spoeddienst van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria in Halle werd dinsdagnacht een vijfentwintigtal feestvierders verzorgd. “Het was rustiger dan de voorbije jaren”, klonk het woensdagochtend op de spoeddienst. “De kerstnacht was zelfs drukker dan de overgang van oud naar nieuw.” Op de spoed werden mensen verzorgd die klaagden over maagpijn, maar ook feestvierders die te veel gedronken hadden of kleine kwetsuren opliepen zoals snijwondjes. Vorig jaar moesten ze op spoed nog een slachtoffer verzorgen dat gewond raakte bij een vuurwerkincident maar dit jaar was dat niet het geval. Ook slachtoffers van vechtpartijen dienden zich dit jaar niet aan. Nog opvallend: voorlopig is het nog wachten op de eerste geboorte van 2020 in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria.