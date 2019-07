Van een zomerse openluchtcinema tot een waterspeeltuin… Hallenaren mogen vier ideeën selecteren die het stadsbestuur zal realiseren Bart Kerckhoven

10 juli 2019

08u49 5 Halle De Hallenaren deden 458 suggesties tijdens de campagne ‘Idee zkt Stad’ waarmee het stadsbestuur de inwoners meer inspraak wil geven in het beleid. Er is nu een ‘shortlist’ bekend waar uit de Hallenaren vier ideeën mogen kiezen die effectief gerealiseerd worden.

De ideeën zijn per categorie ingedeeld en heel uiteenlopend. Zo werd een waterspeeltuin voorgesteld maar ook een inwonersdrink om de kloof tussen politici en burgers te verkleinen. Nog een origineel idee is een ‘Rap-op-Stap-kantoor’ dat mensen met een beperkt budget toch op vakantie kan helpen gaan of mee kan ondersteunen om mee te doen aan activiteiten.

“We willen wij deze legislatuur echt inzetten om de kloof tussen de lokale politiek en onze inwoners te verkleinen”, zegt schepen van Communicatie en Participatie Dieuwertje Poté (CD&V). “Inspraak is daarbij essentieel. In april lanceerden we ons gloednieuw project ‘Idee zkt Stad’. Met dat project wilden we onze inwoners de kans geven om input te geven voor het nieuwe beleidsplan. Het is de bedoeling dat er uiteindelijk vier ideeën effectief in het beleidsplan worden opgenomen. Geen loze woorden rond inspraak, dus, maar ook echt daden. Begin september maken we de winnaars bekend en verklappen we wanneer welk idee effectief zal omgezet worden in daden.”

Meer info is te vinden op deze pagina.

Het overzicht in de verschillende categorieën:

Voor een (be)leefbaar Halle

1. Zomerse openluchtcinema: de hele zomer lang organiseert de stad op een fijne locatie een filmvoorstelling in open lucht.

2. Spelavonden: de stad organiseert voor alle geïnteresseerden regelmatig een groot spel vol uitdagingen.

Voor een Halle vol natuurschoon

1. Waterspeeltuin: Halle telt vandaag al meer dan 30 speeltuinen, maar nog geen waterspeeltuin.

2. Wedstrijd ‘meest fleurige straat’: De stad daagt alle inwoners uit om van hun straat de meest fleurige straat te maken. Veel fleurige straten vormen samen immers één fleurige stad.

Voor een Halle in dialoog

1. Inwonersdrink: De stad organiseert een grote inwonersdrink, waar de mogelijkheid bestaat om met elkaar en het stadsbestuur in gesprek te gaan.

2. Ideeënsessies voor iedereen: Alle inwoners uit jouw buurt, wijk of deelgemeente komen samen, wisselen ideeën uit, debatteren over de plannen die zij belangrijk vinden.

Voor een Halle met een hart voor jou

1. Rap op stap-kantoor: Iedereen heeft het recht op vakantie. Daarom baat de stad samen met een aantal vrijwilligers een Rap op Stap-kantoor uit waar mensen met een beperkt budget toch een vakantie, een dagactiviteit, een sport- en cultuuractiviteit kunnen boeken.

2. Ruilwinkel voor baby- en kinderkleding: Baby’s en kinderen zijn hun kleding zo snel ontgroeid. We geven deze een tweede leven in een ruilwinkel voor baby- en kinderkleding.